Трасс про підготовку РФ анексії: Путін програє війну, ми подбаємо про це

Вересень, 30 в 14:27

Прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс напередодні нової спроби анексії президентом Росії Володимиром Путіним українських територій заявила, що не можна дозволити російському диктатору перекроювати міжнародні кордони суверенних держав за допомогою сили.

Про це пише Sky News.

Вона зазначила, що офіційний Лондон ніколи не визнає Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей нічим іншим, окрім як територією України.

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– Путін у черговий раз діє, порушуючи міжнародне право, з явною зневагою до життів українського народу, який, як він стверджує, представляє. Британія ніколи не ігноруватиме суверенну волю цих людей (українців, – Ред.), – наголосила Трасс.

За її словами, Британія “дбає про те, щоб Путін програв цю незаконну війну”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 вересня говорив із Трасс. Він сказав, що очікує від Британії лідерства у рамках міжнародної реакції на псевдореферендуми.

У ніч на 30 вересня Путін підписав папери, якими він нібито “подарував незалежність” частинам українських областей, тимчасово окупованих Росією.

Президент Володимир Зеленський запланував на 30 вересня засідання РНБО, на якому, за словами секретаря Олексія Данілова, буде ухвалено “фундаментальні рішення”.