1 октября в Запорожье и области объявлено днем ​​траура по погибшим от утреннего ракетного удара РФ.

Объявил о почтении памяти 23 погибших руководитель областной военной администрации Александр Старух.

– Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, которые в гражданской гуманитарной колонне ждали выезда из областного центра. Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь, – отмечает глава области.

Удар по беззащитным украинцам, отмечает Александр Старух, – это очередной теракт страны-террориста.

Сейчас смотрят

Утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

По предварительной информации, оккупанты выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

По состоянию на этот час известно о 23 погибших и 28 раненых.

Четыре ракеты попали в район авторынка, а также по колонне машин с гражданскими на въезде/выезде с оккупированной территории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух, Кирилл Тимошенко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.