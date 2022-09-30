В Запорожской области объявили траур по погибшим от ракетного удара
1 октября в Запорожье и области объявлено днем траура по погибшим от утреннего ракетного удара РФ.
Объявил о почтении памяти 23 погибших руководитель областной военной администрации Александр Старух.
– Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, которые в гражданской гуманитарной колонне ждали выезда из областного центра.
Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь, – отмечает глава области.
Удар по беззащитным украинцам, отмечает Александр Старух, – это очередной теракт страны-террориста.
Утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
По предварительной информации, оккупанты выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.
По состоянию на этот час известно о 23 погибших и 28 раненых.
Четыре ракеты попали в район авторынка, а также по колонне машин с гражданскими на въезде/выезде с оккупированной территории.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Старух, Кирилл Тимошенко