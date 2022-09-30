У Запорізькій області оголосили жалобу за загиблими від ракетного удару

Вересень, 30 в 10:29

1 жовтня в Запоріжжі та області оголошено днем жалоби за загиблими від ранкового ракетного удару РФ.

Оголосив про вшанування пам’яті 23 загиблих керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

– Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які в цивільній гуманітарній колоні чекали на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу, – зазначає очільник області.

Удар по беззахисних українцях, наголошує Олександр Старух, – це черговий теракт країни-терориста.

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Уранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

За попередньою інформацією, окупанти випустили 16 ракет із ЗРК С-300.

Станом на цю годину відомо про 23 загиблих та 28 поранених.

Чотири ракети поцілили в район авторинку, а також по колоні машин із цивільними на в’їзді/виїзді з окупованої території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух, Кирило Тимошенко