У Запорізькій області оголосили жалобу за загиблими від ракетного удару
1 жовтня в Запоріжжі та області оголошено днем жалоби за загиблими від ранкового ракетного удару РФ.
Оголосив про вшанування пам’яті 23 загиблих керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.
– Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які в цивільній гуманітарній колоні чекали на виїзд з обласного центру.
Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу, – зазначає очільник області.
Удар по беззахисних українцях, наголошує Олександр Старух, – це черговий теракт країни-терориста.
Уранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
За попередньою інформацією, окупанти випустили 16 ракет із ЗРК С-300.
Станом на цю годину відомо про 23 загиблих та 28 поранених.
Чотири ракети поцілили в район авторинку, а також по колоні машин із цивільними на в’їзді/виїзді з окупованої території.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух, Кирило Тимошенко