Іранські Shahed-136 не стали технологічним проривом у війні РФ проти України – Пентагон

Жовтень, 01 в 15:10

У США бачили докази використання Росією проти України іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Однак ці БПЛА не змогли надати ворогові переваги у розв’язаній їм війні.

Про це пише CNN.

Заступник міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер стверджує, що застосування Росією іранських безпілотників призвело до “чисельних провалів” на полі бою.

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– Ми вже бачили докази того, що БПЛА, перекинуті з Ірану, вже зазнали численних провалів на полі бою в Україні, – сказала Бейкер.

За її даними, Shahed-136 не стали великим технологічним проривом для Росії.

Раніше Повітряні сили України збили 5 дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Одеську та Миколаївську області.

Генштаб повідомляв, як відрізнити ці БПЛА від інших – у Shahed-136, які використовує Росія, гучний і характерний звук.