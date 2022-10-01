Октябрь, 01 в 15:42

Украина сейчас сотрудничает с НАТО в сфере обороны более интенсивно, чем некоторые формальные члены блока, и планирует лишь углублять интеграцию в Альянс.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя подачу заявки на вступление в НАТО.

Он уточнил, что Министерство обороны работает над интеграцией в Альянс де-факто, чтобы когда наступит момент и все 30 стран-членов дадут согласие, это произошло и де-юре.

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– В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титул “главного союзника России в НАТО”. Мы и дальше будем углублять фактическую интеграцию в сфере обороны. Поскольку это взаимовыгодное сотрудничество, — подчеркнул Резников, добавив, что силу украинской армии все могли оценить.

Министр назвал решение президента Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление в Альянс продолжением интеграции. По его словам, Украина будет постепенно проходить этот путь.

– Сегодня мы имеем большой арсенал западного оружия, которым успешно бьем российских оккупантов. 11 месяцев тому назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, слышал, что это невозможно. Все изменилось, – напомнил Резников.

Кроме того, министр отметил, что НАТО – это не просто оборонный союз. Речь также идет об общих ценностях, стабильности и устойчивости демократических институтов, доверии к правосудию, защите прав человека и гражданских свобод. Все это компоненты интеграции в Альянс.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Теперь государства-члены должны оформить приглашение для нашего государства.

Заявку уже поддержали Канада и страны Балтии. А генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что дверь блока открыта, но решение должны принять все 30 союзников.

Источник: Facebook-страница Алексея Резникова