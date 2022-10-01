Жовтень, 01 в 15:42

Україна зараз співпрацює з НАТО в сфері оборони інтенсивніше, ніж деякі формальні члени блоку, і планує лише поглиблювати інтеграцію в Альянс.

Про це поінформував міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи подачу заявки на вступ до НАТО.

Він уточнив, що Міністерство оборони працює над інтеграцією в Альянс де-факто, щоб коли настане момент і всі 30 країн-членів дадуть згоду, це відбулося і де-юре.

Зараз дивляться

– У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу “головного союзника Росії в НАТО”. Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця, – наголосив Резніков, додавши, що силу української армії всі могли оцінити.

Міністр назвав рішення президента Володимира Зеленського про подання заявки на вступ до Альянсу продовженням інтеграції. За його словами, Україна поступово проходитиме цей шлях.

– Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні Stinger, у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося, – нагадав Резніков.

Крім того, міністр зазначив, що НАТО – це не просто оборонний союз. Мова також іде про спільні цінності, стабільність та стійкість демократичних інституцій, довіру до правосуддя, захист прав людини та громадянських свобод. Усе це компоненти інтеграції до Альянсу.

30 вересня український лідер Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Тепер країни-члени Альянсу мають оформити запрошення для нашої держави.

Заявку України вже підтримали Канада та країни Балтії. А генсек НАТО Єнс Столтенберг поінформував, що двері блоку відчинені, але рішення мають ухвалити всі 30 союзників.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Резнікова