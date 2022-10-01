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Факты / Україна

РФ пытается передать Росатому Запорожскую АЭС – Энергоатом

Анастасия Гевко, редактор ленты
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Россия пытается передать Запорожскую АЭС российской компании Росатом. 

Об этом со ссылкой на главу Энергоатома Петра Котина пишет The Guardian.

Котин утверждает, что российские военные пытаются заставить персонал украинской компании подписать соглашения для работы в Росатоме.

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Это заявление появилось после информации о том, что оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Его с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Котин отметил, что российские военные, вероятно, пытаются заставить его принять требования россиян по захвату ЗАЭС.

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Источник: The Guardian
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