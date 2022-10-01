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Факти / Україна

РФ намагається передати Росатому Запорізьку АЕС – Енергоатом

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Росія намагається передати Запорізьку АЕС російській компанії Росатом. Для цього окупанти намагаються змусити персонал підписати відповідні угоди.

Про це з посиланням на главу Енергоатому Петра Котіна пише The Guardian.

Котін стверджує, що російські військові намагаються змусити персонал української компанії підписати угоди для роботи у Росатомі.

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Такі дані з’явились після інформації про те, що окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Його із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Котін зазначив, що російські військові, ймовірно, намагаються змусити його прийняти вимоги росіян щодо захоплення ЗАЕС.

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Джерело: The Guardian
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