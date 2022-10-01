Октябрь, 01 в 12:23

В результате российских ракетных обстрелов Запорожья 30 сентября пострадали 118 человек, еще 30 — погибли.

Обновленные данные озвучил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире марафона Freedom.

По его словам, среди погибших есть два ребенка и мелитопольский волонтер, который эвакуировал сотни людей из оккупации. Еще один такой волонтер сегодня находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Иван Федоров также добавил, что россияне попытались устроить танцы на костях. Они привезли в Мелитополь 50 автобусов массовки, которая должна была праздновать попытку аннексии некоторых территорий Запорожской области.

Но так называемый праздник не удался, поскольку местные жители на него не пришли.

Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по окраине Запорожья. Вражеская ракета ударила по гражданской колонне на выезде из города.

Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти помощь.

Вечером 30 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что среди погибших есть двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранения получила также трехлетняя девочка.

1 октября в Запорожье и области объявили днем траура.