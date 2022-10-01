Жовтень, 01 в 12:23

Внаслідок російського ракетного обстрілу Запоріжжя 30 вересня постраждали 118 людей, ще 30 – загинули.

Оновлені дані озвучив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі марафону Freedom.

За його словами, серед загиблих є дві дитини і мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей із окупації. Ще один такий волонтер сьогодні перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Зараз дивляться

Іван Федоров також додав, що росіяни спробували влаштувати танці на кістках. Вони привезли до Мелітополя 50 автобусів масовки, яка мала святкувати спробу анексії деяких територій Запорізької області.

Але так зване свято не вдалося, оскільки місцеві жителі на нього не прийшли.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по околиці Запоріжжя. Ворожа ракета вдарила по цивільній колоні на виїзді із міста.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та відвезти допомогу.

Ввечері 30 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що серед загиблих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення дістала також трирічна дівчинка.

1 жовтня у Запоріжжі та області оголосили днем жалоби.