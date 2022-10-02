Рада рассмотрит национализацию более 900 объектов, принадлежащих РФ
Заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что на ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит национализацию активов РФ в Украине по особой процедуре.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.
Согласно опубликованным данным, Кабмин составил перечень, в который вошло более 900 объектов, которые принадлежат России как государству.
Среди них такие известные предприятия как Энергомашспецсталь в Краматорске – она на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, которую контролирует Росатом.
В этом перечне также известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, принадлежащей Министерству промышленности РФ.
Ранее СНБО принял решение ввести новый пакет санкций против физ– и юрлиц, которые причастны к развязыванию агрессивной войны РФ против Украины, а также тех, кто поддерживает путинский режим.