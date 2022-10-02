Рада рассмотрит национализацию более 900 объектов, принадлежащих РФ

Октябрь, 02 в 17:41

Заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что на ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит национализацию активов РФ в Украине по особой процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Согласно опубликованным данным, Кабмин составил перечень, в который вошло более 900 объектов, которые принадлежат России как государству.

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Среди них такие известные предприятия как Энергомашспецсталь в Краматорске – она на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, которую контролирует Росатом.

В этом перечне также известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, принадлежащей Министерству промышленности РФ.

Ранее СНБО принял решение ввести новый пакет санкций против физ– и юрлиц, которые причастны к развязыванию агрессивной войны РФ против Украины, а также тех, кто поддерживает путинский режим.