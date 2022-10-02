Рада розгляне націоналізацію понад 900 об’єктів, що належать РФ

Жовтень, 02 в 17:41

Заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа повідомила, що на найближчому засіданні Верховна Рада розгляне націоналізацію активів РФ в Україні за особливою процедурою.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради у Telegram.

Згідно з опублікованими даними, Кабмін склав перелік, до якого увійшло понад 900 об’єктів, які належать Росії як державі.

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Серед них такі відомі підприємства як Енергомашспецсталь у Краматорську – вона на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює Росатом.

У цьому переліку також відома мережа магазинів BROCARD, яка на 100% контролюється офшорною компанією, що належить Міністерству промисловості РФ.

Раніше РНБО прийняла рішення запровадити новий пакет санкцій проти фіз- та юросіб, які причетні до розв’язання агресивної війни РФ проти України, а також тих, хто підтримує путінський режим.