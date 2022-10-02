Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю – Зеленський

Жовтень, 02 в 13:09

Українські військові 2 жовтня повністю звільнили від російських окупантів місто Лиман у Донецькій області.

Це підтвердив президент України Володимир Зеленський, записавши коротке відеоповідомлення.

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— Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні! – зазначив президент.

Наші захисники у суботу, 1 жовтня, на в’їзді в місто Лиман на Донеччині встановили український прапор.

Міноборони РФ заявило про відведення своїх військ з Лиману, але заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під вечір суботи повідомила, що у місті ще тривають бої.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.

Російські окупанти використовували Лиман як один з опорних пунктів для атаки на Слов’янськ.