В Лимане на Донеччине ведутся бои, ситуация сложная – Маляр
Фото: УНИАН
В субботу, 1 октября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Лимане Донецкой области ведутся бои, а сама ситуация там сложная.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Маляр.
– В Лимане бои. Сдержаться и не писать в Facebook значительно проще, чем нашим сейчас там, – подчеркнула замминистра.
Она призвала всех к тишине и отметила, что в Генштабе ВСУ обязательно сообщат, когда появится информация, которой можно будет поделиться.
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– Сдержитесь. Генштаб не забудет сообщить, когда будет для вас информация, – резюмировала Маляр.