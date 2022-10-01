В Лимане на Донеччине ведутся бои, ситуация сложная – Маляр

Октябрь, 01 в 19:46

В субботу, 1 октября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Лимане Донецкой области ведутся бои, а сама ситуация там сложная.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Маляр.

– В Лимане бои. Сдержаться и не писать в Facebook значительно проще, чем нашим сейчас там, – подчеркнула замминистра.

Она призвала всех к тишине и отметила, что в Генштабе ВСУ обязательно сообщат, когда появится информация, которой можно будет поделиться.

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