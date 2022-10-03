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Факты / Україна

Залужный провел переговоры с Марком Милли: о чем говорили

Анастасия Гевко, редактор ленты
Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в воскресенье, 2 октября, провел телефонные переговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. 

– Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена, – говорится в сообщении, опубликованном на канале Валерия Залужного в Telegram.

Напомним, ВСУ подтвердили освобождение пяти населенных пунктов вокруг Лимана в Донецкой области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Лиман полностью зачищен от российских захватчиков.

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