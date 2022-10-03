Залужный провел переговоры с Марком Милли: о чем говорили

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в воскресенье, 2 октября, провел телефонные переговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

– Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена, – говорится в сообщении, опубликованном на канале Валерия Залужного в Telegram.