Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, враг несет потери — ОК Юг

Октябрь, 02 в 21:06

Спикер оперативного командовании Юг Владислав Назаров сообщил, что на юге вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия.

— Продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Силами обороны продолжается осуществление огневого поражения позиций, сил и средств противника, предотвращение введения в бой его резервов. В частности продолжается огневой контроль мостов и переправ, поражение логистических центров и пунктов базирования вражеских подразделений, — говорит спикер.

Он отметил, что противник сосредотачивает основные усилия на удержании оккупированных территорий, нанесении потерь Силам обороны и сдерживании наступления украинских военных.

Кроме того, враг активно использует дроны-камикадзе и беспилотные летальные аппараты-разведчики с целью сбора данных обстановки, нанесения поражения и психологического давления.

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По словам Назарова, ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга в течение ночи осуществили более полутора сотен огневых задач по районам сосредоточения живой силы и вооружению врага, по вражеским позициям вдоль линии соприкосновения войск и по складам боеприпасов в Херсонском районе.

По подтвержденным данным, уничтожено 38 оккупантов. Потери техники уточняются.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе населенного пункта Таврическое Херсонской области.