Залужний провів переговори з Марком Міллі: про що говорили
Фото: Генштаб ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у неділю, 2 жовтня, провів телефонну переговору з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
– Обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України у відсічі російській збройній агресії. Щиро вдячний усьому американському народу та його лідерам за послідовну та непохитну підтримку України у ці важкі часи, – йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі Валерія Залужного у Telegram.
Нагадаємо, ЗСУ підтвердили звільнення п’яти населених пунктів навколо Лимана на Донеччині.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Лиман повністю зачищений від російських загарбників.
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