Залужний провів переговори з Марком Міллі: про що говорили

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у неділю, 2 жовтня, провів телефонну переговору з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

– Обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України у відсічі російській збройній агресії. Щиро вдячний усьому американському народу та його лідерам за послідовну та непохитну підтримку України у ці важкі часи, – йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі Валерія Залужного у Telegram.