Октябрь, 04 в 15:24

Во вторник, 4 октября, стало известно о том, что украинские военные подняли флаги над двумя селами в Херсонской области – Давыдовым Бродом и Старосельем.

Это следует из информации, опубликованной депутатом Романом Лозинским.

Военный сообщил, что Давидов Брод освободили от россиян силы 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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– Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы, – заявил Лозинский.

Кроме того он отметил, что шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов.

– Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня – в Староселье, – сказал украинский военный.

Отметим, что подтверждения этой информации от Генштаба пока не было.

Напомним, 3 октября, защитники Украины вошли в село Шевченко Херсонской области.

Тем временем о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно позавчера.

Кроме того, вчера Вооруженные Силы освободили Борову на Харьковщине.

Фото: Людмила Денисова