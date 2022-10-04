На Херсонщине ВСУ подняли украинские флаги над Давыдовым Бродом и Старосельем
Во вторник, 4 октября, стало известно о том, что украинские военные подняли флаги над двумя селами в Херсонской области – Давыдовым Бродом и Старосельем.
Это следует из информации, опубликованной депутатом Романом Лозинским.
Военный сообщил, что Давидов Брод освободили от россиян силы 35-й отдельной бригады морской пехоты.
– Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы, – заявил Лозинский.
Кроме того он отметил, что шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов.
– Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня – в Староселье, – сказал украинский военный.
Отметим, что подтверждения этой информации от Генштаба пока не было.
Напомним, 3 октября, защитники Украины вошли в село Шевченко Херсонской области.
Тем временем о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно позавчера.
Кроме того, вчера Вооруженные Силы освободили Борову на Харьковщине.
Фото: Людмила Денисова