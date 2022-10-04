Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Херсонщине ВСУ подняли украинские флаги над Давыдовым Бродом и Старосельем

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
На Херсонщине ВСУ подняли украинские флаги над Давыдовым Бродом и Старосельем

Во вторник, 4 октября, стало известно о том, что украинские военные подняли флаги над двумя селами в Херсонской области – Давыдовым Бродом и Старосельем.

Это следует из информации, опубликованной депутатом Романом Лозинским.

Военный сообщил, что Давидов Брод освободили от россиян силы 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Сейчас смотрят

– Уже почти родной. Изнасилованный российской оккупацией. Он станет одним из жемчужин наших путешествий югом Украины после победы, – заявил Лозинский.

Кроме того он отметил, что шаг за шагом Херсонская область освобождается от оккупантов.

– Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня – в Староселье, – сказал украинский военный.

Отметим, что подтверждения этой информации от Генштаба пока не было.

Напомним, 3 октября, защитники Украины вошли в село Шевченко Херсонской области. 

Тем временем о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно позавчера.

Кроме того, вчера Вооруженные Силы освободили Борову на Харьковщине.

Читайте
Оккупанты массово сдаются в плен: за несколько недель направили более 2 тыс. обращений

Фото: Людмила Денисова

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка