Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині ЗСУ підняли українські прапори над Давидовим Бродом та Старосіллям

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
На Херсонщині ЗСУ підняли українські прапори над Давидовим Бродом та Старосіллям

У вівторок, 4 жовтня, стало відомо про те, що українські військові підняли прапори над двома селами на Херсонщині – Давидовим Бродом та Старосіллям.

Це випливає з інформації, опублікованої депутатом Романом Лозінським.

Військовий повідомив, що Давидів Брід звільнили від росіян сили 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Зараз дивляться

– Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією із перлин наших подорожей півднем України після перемоги, – заявив Лозінський.

Крім того, він зазначив, що крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів.

– Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли до Архангельського, сьогодні – у Старосілля, – сказав український військовий.

Зазначимо, що підтвердження цієї інформації від Генштабу поки що не було.

Нагадаємо, 3 жовтня захисники України увійшли до села Шевченка Херсонської області.

Тим часом про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо позавчора.

Окрім того, вчора Збройні Сили звільнили Борову на Харківщині.

Читайте
Окупанти масово здаються у полон: за кілька тижнів направили понад 2 тис. звернень

Фото: Людмила Денісова

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка