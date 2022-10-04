Жовтень, 04 в 15:24

У вівторок, 4 жовтня, стало відомо про те, що українські військові підняли прапори над двома селами на Херсонщині – Давидовим Бродом та Старосіллям.

Це випливає з інформації, опублікованої депутатом Романом Лозінським.

Військовий повідомив, що Давидів Брід звільнили від росіян сили 35-ї окремої бригади морської піхоти.

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– Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією із перлин наших подорожей півднем України після перемоги, – заявив Лозінський.

Крім того, він зазначив, що крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів.

– Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли до Архангельського, сьогодні – у Старосілля, – сказав український військовий.

Зазначимо, що підтвердження цієї інформації від Генштабу поки що не було.

Нагадаємо, 3 жовтня захисники України увійшли до села Шевченка Херсонської області.

Тим часом про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо позавчора.

Окрім того, вчора Збройні Сили звільнили Борову на Харківщині.

Фото: Людмила Денісова