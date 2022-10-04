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Факти / Україна

Понад 200 тис. росіян втекли до Казахстану після оголошення Путіна про мобілізацію

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Понад 200 тис. росіян втекли до Казахстану після оголошення Путіна про мобілізацію
Фото: Depositphotos

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов повідомив, що відтоді, як президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію та підписав відповідний указ, понад 200 тис. росіян втекли до цієї країни, пише CNN.

Так, Ахметжанов повідомив казахстанське державне інформаційне агентство Казінформ, що з 200 тис. прибулих понад 147 тис. вже виїхали з 21 вересня.

За даними видання, у понеділок Ахметжанов повідомив, що прибуло понад 7 тис. людей, а виїхало 11 тис. осіб.

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Він також повідомив, що 68 росіян подали заяви на отримання казахстанського громадянства.

Росія та Казахстан є сусідами, у яких загальний кордон протяжністю 7 тис. км (4 350 миль).

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