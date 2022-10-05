Октябрь, 04 в 21:03

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Соединенных Штатов.

— Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, в частности путем предоставления сегодня нового пакета помощи по безопасности на сумму $625 млн, который включает дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные машины, — сообщили в Белом доме.

В частности, американский лидер подтвердил готовность к дальнейшему введению санкций на любое физическое и юридическое лицо и страну, которая будет оказывать поддержку российской аннексии.

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Указанная военная помощь Соединенных Штатов стала первой после объявления Россией об аннексии территории четырех областей Украины.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной поддержки на $625 млн.

В состав этого пакета вошли:

Четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы ( HIMARS ) и соответствующие боеприпасы;

) и соответствующие боеприпасы; 16 155-мм гаубиц;

155-мм гаубиц; 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 1 тыс. 155-мм выстрелов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

155-мм выстрелов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM); 16 105-мм гаубиц;

105-мм гаубиц; 30 тыс. 120-мм минометных мин;

тыс. 120-мм минометных мин; 200 противоминных защищенных от засад автомобилей MaxxPro;

противоминных защищенных от засад автомобилей MaxxPro; 200 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия;

тыс. боеприпасов для стрелкового оружия; оборудование для установки заграждений;

противопехотные боеприпасы Claymore.

Всего, начиная с января 2021 года, Вашингтон предоставил Украине более $17,5 млрд на помощь в сфере безопасности.