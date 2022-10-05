США предоставляют новый пакет военной помощи Украине: Пентагон раскрыл подробности
Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн.
Об этом говорится в сообщении администрации президента Соединенных Штатов.
— Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, в частности путем предоставления сегодня нового пакета помощи по безопасности на сумму $625 млн, который включает дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные машины, — сообщили в Белом доме.
В частности, американский лидер подтвердил готовность к дальнейшему введению санкций на любое физическое и юридическое лицо и страну, которая будет оказывать поддержку российской аннексии.
Указанная военная помощь Соединенных Штатов стала первой после объявления Россией об аннексии территории четырех областей Украины.
Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной поддержки на $625 млн.
В состав этого пакета вошли:
- Четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и соответствующие боеприпасы;
- 16 155-мм гаубиц;
- 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 1 тыс. 155-мм выстрелов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
- 16 105-мм гаубиц;
- 30 тыс. 120-мм минометных мин;
- 200 противоминных защищенных от засад автомобилей MaxxPro;
- 200 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия;
- оборудование для установки заграждений;
- противопехотные боеприпасы Claymore.
Всего, начиная с января 2021 года, Вашингтон предоставил Украине более $17,5 млрд на помощь в сфере безопасности.