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Факты / Україна

США предоставляют новый пакет военной помощи Украине: Пентагон раскрыл подробности

Илья Нежигай, редактор ленты
США предоставляют новый пакет военной помощи Украине: Пентагон раскрыл подробности
Фото: Генштаб ВСУ

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн.

Об этом говорится в сообщении администрации президента Соединенных Штатов.

— Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, в частности путем предоставления сегодня нового пакета помощи по безопасности на сумму $625 млн, который включает дополнительное вооружение и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные машины, — сообщили в Белом доме.

В частности, американский лидер подтвердил готовность к дальнейшему введению санкций на любое физическое и юридическое лицо и страну, которая будет оказывать поддержку российской аннексии.

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Указанная военная помощь Соединенных Штатов стала первой после объявления Россией об аннексии территории четырех областей Украины.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной поддержки на $625 млн.

В состав этого пакета вошли:

  • Четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и соответствующие боеприпасы;
  • 16 155-мм гаубиц;
  • 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1 тыс. 155-мм выстрелов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
  • 16 105-мм гаубиц;
  • 30 тыс. 120-мм минометных мин;
  • 200 противоминных защищенных от засад автомобилей MaxxPro;
  • 200 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия;
  • оборудование для установки заграждений;
  • противопехотные боеприпасы Claymore.

Всего, начиная с января 2021 года, Вашингтон предоставил Украине более $17,5 млрд на помощь в сфере безопасности.

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