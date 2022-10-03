Украина демонстрирует успехи на Херсонщине и меняет динамику боя в свою пользу — Минобороны США

Октябрь, 02 в 22:34

Украина демонстрирует успехи в Херсонской области и продолжает противостоять российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин и добавил, что произошли “своего рода изменения в динамике поля боя”.

Остин объяснил это изменение навыками украинских военных и их стратегическим использованием оружия, поставленного союзниками США и НАТО.

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— То, что мы наблюдаем сейчас, — это своего рода изменение в динамике поля боя. Они добились очень хороших результатов в Харьковской области и решили воспользоваться открывающимися возможностями. Борьба в Херсонской области идет немного медленнее, но прогресс есть, — сказал Остин.

Он также добавил, что украинские военные использовали “такие технологии, как HIMARS”, и применяли их “правильным образом” для “атак на склады и командование и управление, что отнимает у РФ значительные возможности”.

При этом, по его мнению, украинцы “изменили динамику, и это создало возможность для маневра”.