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Факты / Україна

Украина демонстрирует успехи на Херсонщине и меняет динамику боя в свою пользу — Минобороны США

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украина демонстрирует успехи в Херсонской области и продолжает противостоять российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин и добавил, что произошли “своего рода изменения в динамике поля боя”.

Остин объяснил это изменение навыками украинских военных и их стратегическим использованием оружия, поставленного союзниками США и НАТО.

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— То, что мы наблюдаем сейчас, — это своего рода изменение в динамике поля боя. Они добились очень хороших результатов в Харьковской области и решили воспользоваться открывающимися возможностями. Борьба в Херсонской области идет немного медленнее, но прогресс есть, — сказал Остин.

Он также добавил, что украинские военные использовали “такие технологии, как HIMARS”, и применяли их “правильным образом” для “атак на склады и командование и управление, что отнимает у РФ значительные возможности”.

При этом, по его мнению, украинцы “изменили динамику, и это создало возможность для маневра”.

— Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Речь идет о том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете вещи вместе, чтобы создавать эффекты на поле боя, которые затем могут создавать возможности, — сказал он.

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Источник: CNN
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