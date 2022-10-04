Жовтень, 04 в 11:53

Збройні сили України вже майже впритул наблизилися до адміністративної межі Луганської області.

Про це поінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти в рамках примусової мобілізації вирішили розшукувати чоловіків на території області за допомогою дронів.

Загарбники, зокрема, запустили безпілотники над вулицями окупованого селища Хрустальне.

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– І доки чоловіків в так званій “ЛНР” атакують із повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини, – наголосив Гайдай.

Він поінформував, що протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала 22 удари та вразила: три опорні пункти ворога, 16 районів зосередження зброї та військової техніки, три зенітні ракетні комплекси. А підрозділи ППО знищили два ворожі безпілотники.

Водночас ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу вразили два пункти управління, 12 районів зосередження військ РФ, їхнього озброєння та техніки, два ворожі склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони тощо.

Українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Водночас путінські солдати обстрілювали із багатьох видів озброєння населені пункти України на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Коментуючи ситуацію в нещодавно окупованих містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Попасна (Луганська область), Гайдай зазначив, що російські загарбники і не думають відновлювати там інфраструктуру, пошкоджену їхніми обстрілами. Окупанти посилаються на “оперативну обстановку”, яка начебто не дозволяє їм проводити відновлювальні роботи.

Водночас ця “обстановка” не завадила РФ провести псевдореферендуми на захоплених територіях Луганщини.

Напередодні стало відомо про деокупацію селища Борова в Харківській області. Населений пункт розташований поблизу адміністративного кордону з Луганською областю.

Крім того, повідомлялося, що українські військові вражають артилерійським вогнем підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній, після виходу з Лимана. Звільнивши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне, а далі зможуть деокупувати Луганську область.

Джерело: Сергій Гайдай