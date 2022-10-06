Каждый десятый – убит, другие – деморализованы: Арестович о потерях врага на Херсонщине
Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live поведал о потерях оккупантов на Юге страны и моральном духе врага.
– У них почти 2 тыс. убитых за этот месяц, на правом берегу. Где-то из 25 тыс., которые там были, каждый десятый убит и еще двое из десятки ранены. Остальные — недоедающие и деморализованные. Вот судьба херсонской группировки. Это последние элитные российские части. Классический военный разгром, — сообщает советник.
Кроме того, он отметил, что российские солдаты абсолютно не верят командованию.
— У них уже потухшие глаза, они абсолютно не верят командованию. И первые показание, которые они дают, звучат так: “Ну, понимаете, мы третьи сутки не можем дозвониться до командования”. Они поняли, что их бросили, — рассказывает Арестович о военнопленных.
Также он добавил, что оккупанты морально и физически истощены на Херсонском направлении, так как логистика разбита ВСУ и снабжение нарушено.
— Я вижу пленных на Херсонском направлении, они потеряли по 10-15 кг веса, им тупо жрать нечего. Они абсолютно морально и физически истощены. А это пленные из элитных российских подразделений, — говорит советник.