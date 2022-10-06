Каждый десятый – убит, другие – деморализованы: Арестович о потерях врага на Херсонщине

Октябрь, 05 в 23:59

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live поведал о потерях оккупантов на Юге страны и моральном духе врага.

– У них почти 2 тыс. убитых за этот месяц, на правом берегу. Где-то из 25 тыс., которые там были, каждый десятый убит и еще двое из десятки ранены. Остальные — недоедающие и деморализованные. Вот судьба херсонской группировки. Это последние элитные российские части. Классический военный разгром, — сообщает советник.

Кроме того, он отметил, что российские солдаты абсолютно не верят командованию.

— У них уже потухшие глаза, они абсолютно не верят командованию. И первые показание, которые они дают, звучат так: “Ну, понимаете, мы третьи сутки не можем дозвониться до командования”. Они поняли, что их бросили, — рассказывает Арестович о военнопленных.

Также он добавил, что оккупанты морально и физически истощены на Херсонском направлении, так как логистика разбита ВСУ и снабжение нарушено.

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