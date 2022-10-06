Кожен десятий – вбитий, інші – деморалізовані: Арестович про втрати ворога на Херсонщині

Жовтень, 05 в 23:59

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live розповів про втрати окупантів на Півдні країни і моральний дух ворога.

– Вони мають майже 2 тис. вбитих за цей місяць, на правому березі. Десь із 25 тис., які там були, кожен десятий убитий та ще два з десяти поранені. Інші – недоїдають і деморалізовані. Ось доля херсонського угруповання. Це останні елітні російські частини. Класичний військовий розгром, – повідомляє радник.

Крім того, він зазначив, що російські солдати абсолютно не вірять командуванню.

– У них уже згаслі очі, вони абсолютно не вірять командуванню. І перші показання, які вони дають, звучать так: “Ну, розумієте, ми третю добу не можемо додзвонитися до командування”. Вони зрозуміли, що їх покинули, – розповідає Арестович про військовополонених.

Також він додав, що окупанти морально та фізично виснажені на Херсонському напрямку, оскільки логістика розбита ЗСУ, а постачання порушено.

Зараз дивляться