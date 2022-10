В Киев с визитом прибыла глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Об этом она сообщила в Twitter.

Саманта Пауэр заверила, что USAID сейчас, как и всегда, поддерживает Украину.

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.

Сейчас смотрят

It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv

— Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022