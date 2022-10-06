Жовтень, 06 в 11:24

У Київ з візитом прибула глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Про це вона повідомила у Twitter.

Саманта Павер запевнила, що USAID зараз, як і завжди, підтримує Україну.

– Це критичний момент для українського народу, оскільки він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані території, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство права, – зазначила вона.

I have just arrived in Kyiv, Ukraine. Зараз дивляться It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv — Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022

Водночас в USAID Ukraine додали, що у Києві глава Агентства США з міжнародного розвитку зустрінеться з партнерами з уряду, журналістами, фермерами, молодими підприємцями та енергетиками.

Темою цих зустрічей має бути те, як USAID може допомогти українцям бути ще ефективнішими в умовах повномасштабної війни.

.@PowerUSAID arrived in #Kyiv today to meet w/ Government of Ukraine partners, journalists, farmers, young entrepreneurs, and energy workers. Focus on how @USAID assistance to ???????? people can be even more effective amid Russia’s brutal war. pic.twitter.com/SaRpbhoXm1 — USAID Ukraine (@USAIDUkraine) October 6, 2022

Нагадаємо, у липні цього року стало відомо, що Агентство США з міжнародного розвитку виділило Україні $74 млн.

Ці кошти були спрямовані на забезпечення постраждалих українців предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансовими коштами, необхідним медичним обслуговуванням і психологічною підтримкою.

Фото: Samantha Power