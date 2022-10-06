Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

До Києва прибула глава Агентства США з міжнародного розвитку

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
До Києва прибула глава Агентства США з міжнародного розвитку

У Київ з візитом прибула глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Про це вона повідомила у Twitter.

Саманта Павер запевнила, що USAID зараз, як і завжди, підтримує Україну.

– Це критичний момент для українського народу, оскільки він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані території, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство права, – зазначила вона.

Водночас в USAID Ukraine додали, що у Києві глава Агентства США з міжнародного розвитку зустрінеться з партнерами з уряду, журналістами, фермерами, молодими підприємцями та енергетиками.

Темою цих зустрічей має бути те, як USAID може допомогти українцям бути ще ефективнішими в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, у липні цього року стало відомо, що Агентство США з міжнародного розвитку виділило Україні $74 млн.

Ці кошти були спрямовані на забезпечення постраждалих українців предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансовими коштами, необхідним медичним обслуговуванням і психологічною підтримкою.

Фото: Samantha Power

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка