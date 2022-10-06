На юге ВСУ сбили девять дронов-камикадзе – Воздушные силы
Фото: УНИАН
В ночь на 6 октября на южном фронте наша противовоздушная оборона уничтожила девять иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Этими беспилотниками оккупационные войска атаковали Украину.
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Минувшей ночью РФ такими же дронами атаковала жителей Белой Церкви Киевской области.
В общей сложности с южного направления прилетело 12 ударных беспилотников типа Shahed-136, шесть из них удалось сбить, а остальные повредили три админздания в городе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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