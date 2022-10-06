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Факты / Україна

На юге ВСУ сбили девять дронов-камикадзе – Воздушные силы

Валентина Летяк, редактор ленты
На юге ВСУ сбили девять дронов-камикадзе – Воздушные силы
Фото: УНИАН

В ночь на 6 октября на южном фронте наша противовоздушная оборона уничтожила  девять иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Этими беспилотниками оккупационные войска атаковали Украину.

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Минувшей ночью РФ такими же дронами атаковала жителей Белой Церкви Киевской области.

В общей сложности с южного направления прилетело 12 ударных беспилотников типа Shahed-136, шесть из них удалось сбить, а остальные повредили три админздания в городе.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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