На півдні ЗСУ збили дев’ять дронів-камікадзе – Повітряні сили

Жовтень, 06 в 8:24

У ніч на 6 жовтня на південному фронті наша протиповітряна оборона знищила іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цими безпілотниками окупаційні війська атакували Україну.

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Минулої ночі РФ такими ж дронами атакувала жителів Білої Церкви Київської області.

Загалом з південного напрямку прилетіло 12 ударних безпілотників типу Shahed-136, шість з них вдалося збити, а решта пошкодили три адмінбудівлі у місті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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