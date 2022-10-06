На півдні ЗСУ збили дев’ять дронів-камікадзе – Повітряні сили
Фото: УНІАН
У ніч на 6 жовтня на південному фронті наша протиповітряна оборона знищила іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цими безпілотниками окупаційні війська атакували Україну.
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Минулої ночі РФ такими ж дронами атакувала жителів Білої Церкви Київської області.
Загалом з південного напрямку прилетіло 12 ударних безпілотників типу Shahed-136, шість з них вдалося збити, а решта пошкодили три адмінбудівлі у місті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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