Октябрь, 06 в 13:53

Украина может освободить Херсон и отвоевать Крым, если сохранит нынешний темп. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника США.

Высокопоставленные американские военные считают, что Украина может вернуть себе Крым, если она продолжит в том же темпе отвоевывать территорию от российских захватчиков, которые сейчас просто убегают.

Эта оценка прозвучала на фоне признания россиянами неудач на поле сражения и успехов украинской армии в Луганской области.

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Западные официальные лица ранее считали возвращение Крыма невозможным, поскольку ожидалось, что Россия будет бороться зубами и когтями, чтобы его защитить.

Но высокопоставленный офицер США сказал The Telegraph, что недавние крахи российской армии означают, что “отвоевание Крыма Украиной теперь вполне возможно, и это больше нельзя сбрасывать со счетов”.

— Очевидно, что у России больше нет возможности или силы воли защищать ключевые позиции, и если украинцы добьются успеха в своей цели вернуть Херсон, то существует вполне реальная вероятность того, что они в конечном счете смогут отбить Крым, — сказал американский чиновник.

Эти слова были сказаны после заявления заместителя помощника министра обороны США Лоры Купер, которая сказала, что Крым находится в пределах досягаемости для Украины.

— И чтобы было понятно, Крым – это Украина, – добавила она.

Купер также сказала, что американское оружие может быть использовано для удара по Крыму, что в Кремле назвали “чрезвычайно опасным” шагом и “доказательством прямого участия США в войне”.

Украинский военный с фронта рассказал The Telegraph, что российские войска бегут и оставляют ржавое оружие. Он рассказал, что видел, как солдаты РФ выстрелили в спину одному из своих людей, когда тот пытался сдаться.

Это произошло тогда, когда Украина показала первого новомобилизованного солдата РФ, попавшего в плен во время боевых действий в Украине. Солдат сказал, что ехал на передовую с намерением сдаться в плен, что является еще одним признаком низкого нравственного положения.