Патриоты свои задачи выполняют: ГУР о росте движения сопротивления на оккупированных территориях

Октябрь, 07 в 18:20

Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины будет только усиливаться.

Такое мнение высказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в программе Орестократия.

В частности, он рассказал о партизанском движении и движении сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

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— Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что где, как нужно делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, и потому партизанское движение есть и будет только усиливаться, — рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что мощное сопротивление действует в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. По его словам, работа заключается не только в уничтожении коллаборантов.

— Списки всех коллаборантов, которые организовывали, фальсифицировали “референдум”, вся информация есть, в частности благодаря нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, и с первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме. Поэтому РФ пытается не просто держать линию фронта, а активно применять Росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями, но движение сопротивления есть, оно действует. Каждый день можно видеть его результаты, и патриоты свои задачи выполняют, – заверил представитель разведки.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщала, что во временно оккупированном Крыму все большее число наших граждан открыто демонстрируют сопротивление российской оккупации и антивоенную позицию.