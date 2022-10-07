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Факты / Україна

Патриоты свои задачи выполняют: ГУР о росте движения сопротивления на оккупированных территориях

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
рух опору

Движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины будет только усиливаться.

Такое мнение высказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в программе Орестократия.

В частности, он рассказал о партизанском движении и движении сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

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— Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что где, как нужно делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, и потому партизанское движение есть и будет только усиливаться, — рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что мощное сопротивление действует в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. По его словам, работа заключается не только в уничтожении коллаборантов.

— Списки всех коллаборантов, которые организовывали, фальсифицировали “референдум”, вся информация есть, в частности благодаря нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, и с первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме.

Поэтому РФ пытается не просто держать линию фронта, а активно применять Росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями, но движение сопротивления есть, оно действует. Каждый день можно видеть его результаты, и патриоты свои задачи выполняют, – заверил представитель разведки.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщала, что во временно оккупированном Крыму все большее число наших граждан открыто демонстрируют сопротивление российской оккупации и антивоенную позицию.

Источник: ГУР
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