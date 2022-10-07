Патріоти свої завдання виконують: ГУР про зростання руху опору на окупованих територіях

Жовтень, 07 в 18:20

Рух опору на тимчасово окупованих територіях України буде тільки посилюватися.

Таку думку висловив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у програмі Орестократія.

Зокрема він розповів про партизанський рух та рух опору на тимчасово окупованих територіях України.

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— Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися, – розповів Скібіцький.

Він наголосив, що потужний рух опору діє у Криму та на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. За його словами, робота полягає не лише в знищенні колаборантів.

— Списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували “референдум”, вся інформація є, зокрема – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з першого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те РФ намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати Росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують, – запевнив представник розвідки.

Раніше постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомляла, що в тимчасово окупованому Криму дедалі більше наших громадян відкрито демонструють спротив російській окупації та антивоєнну позицію.