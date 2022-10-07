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Факти / Україна

Патріоти свої завдання виконують: ГУР про зростання руху опору на окупованих територіях

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
рух опору

Рух опору на тимчасово окупованих територіях України буде тільки посилюватися.

Таку думку висловив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у програмі Орестократія.

Зокрема він розповів про партизанський рух та рух опору на тимчасово окупованих територіях України.

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— Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися, – розповів Скібіцький.

Він наголосив, що потужний рух опору діє у Криму та на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. За його словами, робота полягає не лише в знищенні колаборантів.

— Списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували “референдум”, вся інформація є, зокрема – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з першого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі.

Через те РФ намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати Росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують, – запевнив представник розвідки.

Раніше постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомляла, що в тимчасово окупованому Криму дедалі більше наших громадян відкрито демонструють спротив російській окупації та антивоєнну позицію.

Джерело: ГУР
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