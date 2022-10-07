Жовтень, 07 в 20:44

Російські окупанти змушують працівників Запорізької атомної електростанції працювати на Росатом під тиском примусової мобілізації.

Про це під час брифінгу поінформував колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

За його словами, є інформація, що працівників ЗАЕС намагаються під тиском перевести в підпорядкування компанії Росатом, щоб юридично “закріпити” управління цією станцією.

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– Є повідомлення від українського персоналу, що їх залякують, намагаються перевести під Росатом. Дали два тижні на роздуми: або ти підписуєш контракт, або звільняєшся і потім тебе можуть мобілізувати, – наголосив Плачков.

Він нагадав, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відбувся псевдореферендум РФ, після якого Кремль видав фейковий указ про “приєднання” цих територій до Росії.

– Тому окупаційна “влада” поводиться достатньо жорстоко з населенням окупованого Енергодара і з працівниками ЗАЕС, – уточнив Плачков.

Він також поінформував, що на сьогодні всі шість атомних енергоблоків ЗАЕС знаходяться в стані холодної зупинки. Ситуація залишається достатньо складною.

Окупанти використовують станцію і як військову базу, і як інструмент шантажу, залякування всього світу. Оскільки аварія на ЗАЕС може призвести до катастрофічних наслідків. Загалом на Запорізькій АЕС перебувають близько 500 окупантів.

Плачков знову заявив, що російські військові замінували два енергоблоки АЕС. Вони заміновані по периметру. Крім того, боєкомплект знаходиться в машинних залах першого та другого енергоблоків.

За словами Плачкова, це робиться для того, щоб не допустити звільнення станції Збройними силами України.

– Робиться все, щоб українські війська не змогли так просто звільнити Запорізьку АЕС. Тому вони (окупанти, – Ред.) тримають там і контингент, і свої бойові машини, і озброєних людей, – додав він.

Як відомо, після псевдореферендумів російський диктатор Володимир Путін ухвалив нікчемне рішення про “передачу Запорізької АЕС під керування РФ”. У Києві назвали цей указ абсурдним та неадекватним.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі анонсував збільшення місії МАГАТЕ на ЗАЕС удвічі – з двох представників до чотирьох.

Джерело: Media Center Ukraine