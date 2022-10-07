Октябрь, 07 в 7:15

РФ перебросила на временно оккупированную территорию Донецкой области полтысячи мобилизованных уголовников.

Об этом сообщили 7 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

500 преступников должны усилить российскую армию, что воюет на этом участке фронта.

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Командуют вновь прибывшими подразделениями офицеры, что ранее работали в правоохранительных органах РФ.

Согласно имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, командование российских войск издало распоряжение изымать мобильные телефоны у всех мобилизованных, прибывающих на войну в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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