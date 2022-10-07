РФ перебросила на Донбасс 500 уголовников – Генштаб ВСУ
РФ перебросила на временно оккупированную территорию Донецкой области полтысячи мобилизованных уголовников.
Об этом сообщили 7 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
500 преступников должны усилить российскую армию, что воюет на этом участке фронта.
Командуют вновь прибывшими подразделениями офицеры, что ранее работали в правоохранительных органах РФ.
Согласно имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, командование российских войск издало распоряжение изымать мобильные телефоны у всех мобилизованных, прибывающих на войну в Украину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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