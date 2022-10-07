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Факты / Україна

РФ перебросила на Донбасс 500 уголовников – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

РФ перебросила на временно оккупированную территорию Донецкой области полтысячи мобилизованных уголовников.

Об этом сообщили 7 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

500 преступников должны усилить российскую армию, что воюет на этом участке фронта.

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Согласно имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, командование российских войск издало распоряжение изымать мобильные телефоны у всех мобилизованных, прибывающих на войну в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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