РФ перекинула на Донбас 500 кримінальних злочинців – Генштаб ЗСУ

Жовтень, 07 в 7:15

РФ перекинула на тимчасово окуповану територію Донецької області пів тисячі мобілізованих кримінальних злочинців.

Про це 7 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

500 злочинців мають підсилити російську армію, яка воює на цій ділянці фронту.

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Командують новоприбулими підрозділами офіцери, що раніше працювали в правоохоронних органах РФ.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, командування російських військ видало розпорядження вилучати мобільні телефони у всіх мобілізованих, що прибувають на війну до України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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