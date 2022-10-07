РФ перекинула на Донбас 500 кримінальних злочинців – Генштаб ЗСУ
РФ перекинула на тимчасово окуповану територію Донецької області пів тисячі мобілізованих кримінальних злочинців.
Про це 7 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
500 злочинців мають підсилити російську армію, яка воює на цій ділянці фронту.
Командують новоприбулими підрозділами офіцери, що раніше працювали в правоохоронних органах РФ.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, командування російських військ видало розпорядження вилучати мобільні телефони у всіх мобілізованих, що прибувають на війну до України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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