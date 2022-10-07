В Запорожье одна из ракет упала во двор многоэтажки. Есть раненый
Утром 7 октября российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью.
Руководитель областной военной администрации Александр Старух просит жителей областного центра не покидать укрытий, потому что есть риск повторных обстрелов.
Обновлено в 10:36. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети.
Один человек получил осколочные ранения – врачи уже оказывают ему медицинскую помощь.
В настоящее время областные власти выясняют другие детали утренней вражеской атаки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Старух