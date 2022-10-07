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Факты / Україна

В Запорожье одна из ракет упала во двор многоэтажки. Есть раненый

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

Утром 7 октября российские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью.

Руководитель областной военной администрации Александр Старух просит жителей областного центра не покидать укрытий, потому что есть риск повторных обстрелов.

Обновлено в 10:36. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети.

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Один человек получил осколочные ранения – врачи уже оказывают ему медицинскую помощь.

В настоящее время областные власти выясняют другие детали утренней вражеской атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Воздушное командование Восток

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