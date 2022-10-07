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Факти / Україна

У Запоріжжі одна з ракет впала в двір багатоповерхівки. Є поранений

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ракета

Уранці 7 жовтня російські війська вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух просить жителів обласного центру не покидати укриттів, тому що є ризик повторних обстрілів.

Оновлено о 10:36. Одна з ворожих ракет впала в двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі.

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Одна людина дістала осколкові поранення – лікарі вже надають їй медичну допомогу.

Нині обласна влада з’ясовує інші деталі ранкової ворожої атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Повітряне командування Схід

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