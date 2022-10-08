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Факты / Україна

Россия начинает готовить свое общество к ядерному удару — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия начинает готовить свое общество к ядерному удару — Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ начала готовить свое общество к ядерному удару.

– Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно, – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства отрицает, что призвал нанести превентивные удары по России во время онлайн-мероприятия 6 октября, отметив, что слово, которое он использовал на украинском языке, было неправильно истолковано.

— Вы должны использовать превентивные удары ногами, имея в виду санкции, а не атаки. После этого перевода россияне сделали по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать в других направлениях, – пояснил президент.

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Зеленский заявил, что действия необходимы сейчас, поскольку российские угрозы представляют “риск для всей планеты”. Он заявил, что Москва “уже сделала шаг”, оккупировав крупнейшую атомную станцию ​​в Европе Запорожскую АЭС, которую президент Путин пытается превратить в собственность РФ.

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Источник: BBC
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