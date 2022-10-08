Росія починає готувати своє суспільство до ядерного удару – Зеленський

Жовтень, 07 в 23:32

Президент України Володимир Зеленський сказав, що РФ почала готувати своє суспільство до ядерного удару.

– Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно, – каже Зеленський.

Крім того, голова держави заперечує, що закликав завдати превентивних ударів по Росії під час онлайн-заходу 6 жовтня, зазначивши, що слово, яке він використав українською мовою, неправильно зрозуміли.

– Ви повинні використовувати превентивні удари ногами, маючи на увазі санкції, а не атаки. Після цього перекладу росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках, – пояснив президент.

Зеленський заявив, що дії необхідні зараз, оскільки російські погрози є “ризиком для всієї планети”. Він заявив, що Москва “вже зробила крок”, окупувавши найбільшу атомну станцію в Європі – Запорізьку АЕС, яку президент Путін намагається перетворити на власність РФ.