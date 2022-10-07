Октябрь, 07 в 14:14

11 марта 2022 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с Путиным, произнес фразу, которая стала крылатым выражением и спровоцировала сотни мемов в интернете.

Лукашенко отметил, если бы не началась широкомасштабная война, то Украина первой напала бы на Беларусь.

— А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу карту, я привез, — они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении, — сказал Лукашенко.

Превентивный удар — что это

Общее значение слова превентивный — это имеющий предупредительный характер. В военном деле значит — для опережения действий противника.

Сейчас смотрят

То есть превентивный удар — это вооруженное нападение одной страны (стороны) на другую, чтобы опередить противника и сделать невозможным его нападение первым.

Целью таких операций является уничтожение стратегически важных объектов врага, которые будут давать ему преимущество в будущей войне. Так или иначе, превентивный удар считается вооруженной агрессией и нападением.

Такой удар наносят тогда, когда военный конфликт считается неизбежным и нападение противника произойдет в ближайшее время.

Превентивный ядерный удар

Впервые это понятие было использовано 14 апреля 1950 года в документе Совета национальной безопасности США NSC-68, где предусматривалась возможность опережающего ядерного удара по СССР в случае, если бы стало известно о подготовке нападения с его стороны.

Превентивный ядерный удар (preventive) называют профилактическим, ведь применяется он “на всякий случай”.

То есть такой удар наносят только тогда, когда страна уверена, что война является неизбежной. Логика такая — лучше напасть на противника пока он слаб, чем ждать, пока он станет сильным.

Превентивный удар ядерным (термоядерным) оружием наносят для разрушения стратегический объектов страны противника. В первую очередь, противник будет бить по пунктам государственного и военного управления, ракетным базам, аэродромам и тому подобное.

Его могут осуществить по решению президента государства или по приказу высшего военного командования определенной частью или всем составом ядерных сил.

Со стратегической точки зрения, превентивный ядерный удар считают отличным способом самообороны страны, когда не остается другого выбора и времени на размышление.

А вот с политической точки зрения, такой удар считается актом агрессии, ведь нормативное право на превентивный ядерный удар не закреплено в международных правовых актах.

Что нужно делать, чтобы выжить во время ядерного удара, смотрите в нашем материале.