Октябрь, 07 в 9:45

В настоящее время больше половины танкового парка Украины потенциально составляют трофейные машины.

Такое предположение сделали в разведке Минобороны Великобритании 7 октября.

– С начала вторжения РФ Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин, – отмечают в британской разведке.

В то же время в оборонном ведомстве уверены, что неспособность российских экипажей уничтожить целую технику перед тем, как отступать, свидетельствует о низком уровне подготовки и боевой дисциплине.

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Поскольку российские формирования деморализованы и находятся под мощным давлением сразу в нескольких секторах, в Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 226-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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