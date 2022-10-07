Розвідка Британії: Більше половини танків ЗСУ – трофейні

Жовтень, 07 в 9:45

Нині більше половини танкового парку України потенційно становлять трофейні машини.

Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 7 жовтня.

– Із початку вторгнення РФ Україна, імовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин, – зазначають у британській розвідці.

Водночас в оборонному відомстві певні, що нездатність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед тим, як відступати, свідчить про низький рівень підготовки та бойової дисципліни.

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Оскільки російські формування деморалізовані та перебувають під потужним тиском одразу в кількох секторах, у Міноборони Великої Британії прогнозують, що Росія ймовірно продовжуватиме втрачати важке озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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