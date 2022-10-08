Почему Россия проигрывает войну: эксперты назвали причины успеха ВСУ

Октябрь, 08 в 20:08

Изо дня в день, постепенно и уверенно наши силы обороны освобождают от российских захватчиков временно оккупированные территории Украины.

Факты ICTV поинтересовались у военных экспертов о главных причинах наших успешных операций. На вопросы отвечали Олег Жданов, Михаил Самусь и Сергей Грабский.

Главные факторы успеха наших оборонительных и наступательных операций – это мотивированные и подготовленные войска и мудрое руководство, способное овладевать и применять новые методы ведения войны. А главнокомандующий Валерий Залужный и руководитель Генштаба Сергей Шаптала – наш счастливый билет в плане обороноспособности страны, убежден Олег Жданов.

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— Сегодня ВСУ применяют такие методы ведения войны, которые РФ не может даже в полном объеме постичь. Вот например: разбиение или повреждение системы логистики. За счет уничтожения запасов и разрушения системы логистики мы достигаем понижения боевых потенциалов передовых частей. А затем – внезапный прорыв обороны и быстрое продвижение в глубь обороны противника. Мы фактически применяем исторические, я бы сказал, методы ведения войны, которые когда-то разработал наш земляк и соотечественник Нестор Махно, – говорит Жданов.

В качестве примера современного подхода к ведению боевых действий Жданов приводит Харьковскую наступательную операцию. По его мнению, это настоящая стратегическая игра, в которой наши руководители обыграли Генштаб РФ. Фактически они заставили россиян поверить в то, что требовалось нам.

— Это была информационно-психологическая спецоперация, в которой были задействованы все, включая высшее политическое руководство государства. Нам удалось убедить Генштаб России в том, что главное направление контрнаступления будет на юге. Россияне стянули туда свои наиболее боеспособные и многочисленные части и создали крупную группировку войск на правом берегу Днепра. Мы же его заперли практически в ловушке. А потом нашли самое слабое место в их обороне и ударили.

Жданов отметил, что сегодня россияне не могут воспользоваться войсками на правом берегу Днепра. Он считает, что в столь успешном контрнаступлении важна роль информационной составляющей. Жданов уверен – украинские СМИ реально помогли реализовать Харьковскую операцию.

— На мой взгляд, здесь главный фактор: это дозировка и слив той информации, которая была необходима в пользу Генштаба. Они знали, что СМИ это подхватят. И главное, чтобы все это выглядело очень убедительно. Что в конце концов и удалось достичь.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь главными факторами успешных действий наших войск считает тщательное планирование каждой операции, базирующейся на данных разведки, и сам способ ведения войны.

— Наши генералы не бьются головой в стену, как россияне. Те три месяца сражаются на одних и тех же оборонных позициях, просто уничтожая собственный личный состав. Они также используют просто невероятное количество боеприпасов, ведя войну XX, а возможно, и XIX века, а не XXI века. Наша же армия ведет асимметричную войну, потому что нельзя Украине вести симметричную войну с РФ, – говорит Самусь.

Украинская армия использует модель разведывательно-ударного комплекса. Сейчас это можно называть сетево-центрической войной. Этот принцип, напоминает Михаил Самусь, известен с 50-х годов ХХ века. Его суть – все ВС должны быть единым комплексом, в котором действует мощная и качественная разведка на всех уровнях.

Кроме общей информации и аналитики, разведка дает точные координаты целей противника в реальном времени. Эти координаты в режиме реального времени передаются на центры принятия решений – на командные пункты в автоматизированных системах управления.

— Конечно, информация идет только по современным системам связи. Ведь без связи, без системы управления, даже с замечательной разведкой, разведывательно-ударный комплекс не работает. Из командных пунктов координаты целей противника практически в реальном масштабе времени поступают на средства поражения, которые должны быть высокоточными. И когда все это работает – выходит армия XXI века. Именно таким образом действует украинская армия.

Самусь убежден, у нас очень качественная и мощная разведка. А военное командование принимает профессиональные и креативные операции, как на стратегическом, так и на оперативном уровнях.

— У нас на тактическом уровне свобода действий командиров позволяет им достигать целей операции, но за счет того, как они понимают обстановку. Это позволяет использовать их знания, избегая тех проблем, которые есть в армии РФ. Эта корявая, вот такая закостенелая вертикаль, которая мешает адаптироваться и гибче реагировать на изменения обстановки.

Такое ведение войны возможно только на современном высокоточном оружии, которое нам предоставляют наши партнеры. Эксперт убежден: без их помощи в разведке, в связи и в автоматизированных системах управления, и в вооружениях, нам было бы очень тяжело.

— Но все же без высокоточного оружия, без беспилотников в частности Bayraktar — это было бы очень трудно сделать. Без HIMARS, которые могут уничтожать цели, которые предоставляются нашей разведкой. Это непрерывный процесс, но благодаря этому нам удается воевать не так, как россияне.

Именно появление HIMARS существенно изменило ситуацию на фронте. Их стали применять для уничтожения командных пунктов, складов с боеприпасами, линий снабжения, логистики и связи.

— Все это делали, чтобы россияне не имели того разведывательно-ударного комплекса, ни связи, ни командных пунктов – то есть систем управления. Чтобы у них не было боеприпасов. Именно благодаря таким успешным действиям украинская армия достигает того, что мы видим. Потому что освобождение населенных пунктов – это только вершина айсберга.

Военный эксперт Сергей Грабский выделяет два главных фактора удачных оборонительных и наступательных операций: наши мотивированные Вооруженные силы и современное оружие, которое нам дают партнеры.

— Сейчас уже можно говорить, что ценой невероятных потерь, невероятного мужества наших бойцов в мае-июне нам удалось выиграть определенный период времени, чтобы провести полномасштабную подготовку наших боевых подразделений. Речь идет о территориальной обороне и добровольцах, которые сдерживали фронт в самой горячей фазе войны. Это позволило нам подготовиться. Это первое, то есть мотивация и боевая подготовка личного состава. Второе – это поступление оружия, которое отвечает наступательным потребностям наших войск. А именно: система залпового огня, артиллерия, бронированная техника и авиация.

Наши войска разрушают две основы, на которых базируется мощь российской армии, которая жестко структурирована, убежден Сергей Грабский. Так называемая “вторая армия мира” действует согласно положениям оперативного искусства XX века, считает он.

Российские захватчики пытаются удержать всю территорию – растянув все свои войска вдоль линии столкновения. По мнению эксперта, россияне во многих случаях проспали сосредоточение наших войск. А украинские войска, благодаря совершенной системе управления и межвидовому взаимодействию, удачно маневрируют.

— Наша армия ведет маневровую оборону и производит глубокоэшелонированную сеть боевых позиций. Россияне же следуя тому шаблону, создают просто ротные позиции, батальонные позиции, но они опять-таки не могут растянуться. То есть их очень мало для того, чтобы создать эшелонированную оборону. Да, у них в целом больше войск. Но это количество войск размазано вдоль всей линии фронта. Или используется по непонятным причинам на участке между Бахмутом и Марьинкой для продолжения наступательных действий.

Именно для возобновления своих сил россияне и объявили частичную мобилизацию, считает Грабский. Но она вряд ли существенно им поможет. Ведь даже сотни тысяч новых мобилизованных без подготовки мало что смогут. Для их обучения требуется хотя бы полгода, а это означает не проведение активных боевых действий в течение такого же срока, что РФ не может себе позволить.

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В качестве примера Грабский приводит ситуацию с так называемым третьим армейским корпусом. Его вполне логично подготовили и выдвигали из глубины РФ. В нормальном войске он должен был применяться как отдельная оперативная единица. Но его просто разорвали на клочки и отдельными подразделениями пытались залатать все дыры на фронте.

— Они решили поступать так, как они привыкли. То есть они используют мобилизационные ресурсы для того, чтобы восполнить эти потери и удержать ситуацию. Существует такое точное определение: у них не солдаты, а охранники окопов. Эта фраза полностью характеризует на что способны эти “мобики”. Пока они не способны проводить какие-либо серьезные наступательные действия.

Вести полномасштабное и одновременное наступление на всем фронте наши войска пока не могут. Но мы можем создать такие предпосылки, при которых противник уже не способен проводить какие-то серьезные операции.

Грабский назвал два участка фронта, где в ближайшее время наши войска смогут добиться определенного успеха: в Луганской и Херсонской областях.

– Первое. Мы уже взяли под огневой контроль дорогу Сватово-Кременная. То есть мы фактически уже оперируем на территории Луганщины. Если мы возьмем под физический контроль этот путь — фактически оборона Северодонецка будет очень ограничена.

Второе. У нас сейчас есть определенное продвижение. Я не буду называть какие населенные пункты в Херсонской области. Но это дает нам основание говорить, что хотя бы часть ВС, оперирующая на правом берегу Днепра, может вскоре оказаться в окружении. И будет уничтожена. Они не могут оттуда уйти. Они будут физически уничтожены.