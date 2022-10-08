Октябрь, 08 в 18:09

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на фронте породило надежду среди западных чиновников и экспертов, что война может закончиться к Рождеству.

Украинские защитники могут вытеснить оккупантов из Донбасса на территорию России до конца года. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

В издании отмечают, что Украина предпочитает более медленный, но в то же время более тактический подход, который позволяет сохранить жизнь личного состава. Однако зимней паузы в войне, скорее всего, не предвидится.

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В свою очередь бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что нет никаких сомнений в разрушении российских линий обороны.

— Учитывая все то, что мы видим, есть ощущение коллапса, по крайней мере, на Донбассе, и я верю, что до конца года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение, — сказал генерал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 227-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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