Happy Birthday, Mr. President: Данилов потроллил Путина после взрыва на Крымском мосту
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов с юмором отреагировал на взрыв и пожар на Крисском мосту.
В своем Twitter он обнародовал видео горящего моста рядом с кадрами, на которых певица Мэрилин Монро исполняет легендарную песню Happy Birthday, Mr. President.
Доброго ранку, Україно! ???????? pic.twitter.com/UQMI6LheSR
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
Пост он лаконично подписал: Доброе утро, Украина!
Напомним, 7 октября российский диктатор Владимир Путин отмечал свое 70-летие.
В то же время утром 8 октября стало известно, что возник пожар на Крымском мосту. Местные житель слышали звуки взрывов около 06:00.
После этого в сети стали появляться кадры, на которых видно, как горит Крымский мост.
Также было опубликовано видео последствий мощного взрыва на Крымском мосту. На кадрах виден разломанный пополам автомобильный пролет – он лежит в воде.
Фото: СНБО