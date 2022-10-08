Октябрь, 08 в 10:50

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов с юмором отреагировал на взрыв и пожар на Крисском мосту.

В своем Twitter он обнародовал видео горящего моста рядом с кадрами, на которых певица Мэрилин Монро исполняет легендарную песню Happy Birthday, Mr. President.

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Пост он лаконично подписал: Доброе утро, Украина!

Напомним, 7 октября российский диктатор Владимир Путин отмечал свое 70-летие.

В то же время утром 8 октября стало известно, что возник пожар на Крымском мосту. Местные житель слышали звуки взрывов около 06:00.

После этого в сети стали появляться кадры, на которых видно, как горит Крымский мост.

Также было опубликовано видео последствий мощного взрыва на Крымском мосту. На кадрах виден разломанный пополам автомобильный пролет – он лежит в воде.

Фото: СНБО