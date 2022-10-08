Happy Birthday, Mr. President: Данілов потролив Путіна після вибуху на Кримському мосту
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов з гумором відреагував на вибух і пожежу на Кримському мосту.
У своєму Twitter він оприлюднив відео мосту, що палає, поруч з кадрами, на яких співачка Мерілін Монро виконує легендарну пісню Happy Birthday, Mr. President.
Доброго ранку, Україно! ???????? pic.twitter.com/UQMI6LheSR
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
Допис він лаконічно підписав: Доброго ранку, Україно!
Нагадаємо, 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін святкував своє 70-річчя.
Водночас вранці 8 жовтня стало відомо, що виникла пожежа на Кримському мосту. Місцеві жителі чули звуки вибухів близько 06:00.
Після цього у мережі почали з’являтися кадри, на яких видно, як горить Кримський міст.
Також опублікували відео наслідків потужного вибуху на Кримському мосту. На кадрах видно розламаний навпіл автомобільний проліт – він лежить у воді.
Фото: РНБО