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Факти / Україна

Happy Birthday, Mr. President: Данілов потролив Путіна після вибуху на Кримському мосту

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Happy Birthday, Mr. President: Данілов потролив Путіна після вибуху на Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов з гумором відреагував на вибух і пожежу на Кримському мосту.

У своєму Twitter він оприлюднив відео мосту, що палає, поруч з кадрами, на яких співачка Мерілін Монро виконує легендарну пісню Happy Birthday, Mr. President.

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Допис він лаконічно підписав: Доброго ранку, Україно!

Нагадаємо, 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін святкував своє 70-річчя.

Водночас вранці 8 жовтня стало відомо, що виникла пожежа на Кримському мосту. Місцеві жителі чули звуки вибухів близько 06:00.

Після цього у мережі почали з’являтися кадри, на яких видно, як горить Кримський міст.

Також опублікували відео наслідків потужного вибуху на Кримському мосту. На кадрах видно розламаний навпіл автомобільний проліт – він лежить у воді.

Фото: РНБО

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