Октябрь, 08 в 17:52

Российские оккупанты жалуются на нехватку боеприпасов, на своих командиров, экономят боекомплект, а их корректировщики наводят огонь по собственным позициям.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора оккупантов, обнародованный Службой безопасности Украины.

Во время этого разговора один из путинских солдат описал своей жене ситуацию на фронте в Украине.

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– С каждым днем все хуже, хуже людей меньше, меньше. Тебе дают БК (боекомплекта, — Ред.) меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас – 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Мины – пук-пук. “Хохлы”: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ, — заявил оккупант.

Он добавил, что российские подразделения пытаются перехватить какую-то инициативу на поле боя и пойти в наступление. Однако Вооруженные силы Украины крепко держат оборону и уничтожают захватчиков просто “пачками”.

– Мы снова сегодня старые позиции штурмовали. Снова всех наших положили “хохлы”. Хотели вернуть назад (позиции, — Ред.) – всех положили… 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал заместитель комбата: отбить назад позиции. Еще сзади наши будут стрелять по ним, если не пойдут… Мы здесь мясо, просто для мяса нужны, – пожаловался рашист.

По словам оккупанта, российские корректировщики, находясь в тылу, часто наводят огонь на свои же позиции. В то время как украинские военные очень метко работают по позициям врага.

– Свои по нашим в**али, по нам можно сказать. В 30 метрах Градами положили… Какой-то дурак скорректировал, – заявил захватчик.

По его словам, раненых оккупантов с поля боя никто не забирает – они “сами выползают” или гибнут на месте.

В СБУ в очередной раз напомнили оккупантам, что они могут выжить, сдавшись в плен. Для этого создана “горячая линия жизни” (+380665803498, +380931192984), на которую могут позвонить как сами солдаты, так и их родные.

Недавно СБУ публиковала перехват, в котором оккупант рассказывал о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области и признался, что от ударов американских систем HIMARS у путинских солдат дрожат ноги.