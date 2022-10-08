Жовтень, 08 в 17:52

Російські окупанти скаржаться на нестачу боєприпасів, на своїх командирів, економлять боєкомплект, а їхні коригувальники наводять вогонь по власних позиціях.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови окупантів, яке оприлюднила Служба безпеки України.

Під час цієї розмови один із путінських солдатів описав своїй дружині ситуацію на фронті в Україні.

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– Із кожним днем все гірше, гірше, людей менше, менше. Тобі дають БК (боєкомплекту, – Ред.) менше та менше. Раніше стріляли по 10, по 20. Зараз – 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Міни – пук-пук. “Хохли”: та-та-та-та-та, а ми пук-пук у відповідь, – заявив окупант.

Він додав, що російські підрозділи намагаються перехопити якусь ініціативу на полі бою та піти в наступ. Проте Збройні сили України міцно тримають оборону та нищать загарбників просто “пачками”.

– Ми знову сьогодні старі позиції штурмували. Знову всіх наших поклали “хохли”. Хотіли повернути назад (позиції, – Ред.) – усіх поклали… 200-ті, 300-ті. Захлинулась атака. Наказав заступник комбата: відбити назад позиції. Ще ззаду наші будуть стріляти по них, якщо не підуть… Ми тут м’ясо, просто для м’яса потрібні, – поскаржився рашист.

За словами окупанта, російські корегувальники, перебуваючи в тилу, часто наводять вогонь на свої ж позиції. Тоді як українські військові дуже влучно працюють по позиціях ворога.

– Свої по наших в**али, по нас можна сказати. В 30 метрах Градами поклали… Якийсь дурень скорегував, – заявив загарбник.

За його словами, поранених окупантів з поля бою ніхто не забирає – вони “самі виповзають” або гинуть на місці.

У СБУ вчергове нагадали окупантам, що вони можуть вижити, здавшись у полон. Для цього створено “гарячу лінію життя” (+380665803498, +380931192984), на яку можуть зателефонувати як самі солдати, так і їхні рідні.

Нещодавно СБУ публікувала перехоплення, в якому окупант розповідав про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та зізнався, що від ударів американських систем HIMARS у путінських солдат тремтять ноги.