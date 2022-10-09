Германия пообещала передать Украине ПВО IRIS-T и 100 танков — Минобороны страны

Октябрь, 08 в 21:53

Германия объявила о дополнительных поставках оружия Украине, в частности, обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии.

Об этом во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

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Ламбрехт также отметила, что странам НАТО нужно работать над укреплением своей обороны.

— Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона – одна из таких областей, где необходимо действовать срочно, – сказала она.

Ламбрехт сообщила о намерении Германии на фоне растущей опасности создать новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина рассчитывает, что Германия выполнит обязательства по укреплению системы противовоздушной обороны

Ранее Германия пообещала передать Украине ПВО IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.