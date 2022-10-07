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Факты / Україна / Политика

Мы рассчитывает на ПВО от Германии: Резников встретился с главой комитета Бундестага

Валентина Летяк, редактор ленты
Резніков

Украина рассчитывет, что Германия выполнит обязательства по укреплению системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников по итогам встречи с главой комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

– Имел теплую и дружескую беседу с нашим партнером из Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председателем комитета по обороне. Я рассчитываю на продуктивную дискуссию, которая принесет практические результаты, включая обязательство укрепить украинскую ПВО, – написал он об итогах в Twitter.

 

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Ранее Германия  пообещала передать Украине ПВО IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Скорее всего, первую систему отправят в Украину уже в октябре, вторую IRIS-T – ориентировочно до конца года, а еще две ПВО уже в 2023 году.

А за последнюю неделю Германия отправила в Украину две бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, а в целом уже пять. Планируется отправка еще 10 таких броневиков.

Фото: Олексій Резніков

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