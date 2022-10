Мы рассчитывает на ПВО от Германии: Резников встретился с главой комитета Бундестага

Украина рассчитывет, что Германия выполнит обязательства по укреплению системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников по итогам встречи с главой комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Had a warm and friendly conversation with our partner from the Bundestag @MAStrackZi , Chairman of the Defense Committee. I look forward to a productive discussion that will bring practical results, including a commitment to the strengthening of ???????? air defense. pic.twitter.com/YN7HyHC8G8

